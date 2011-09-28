Раббани настиг карающий меч судьбы

23 сентября в Афганистане прошли похороны бывшего президента этой страны Бурхануддина Раббани. Он был убит 20 сентября в Кабуле в результате взрыва, устроенного смертником-талибом.

За долгие годы, прошедшие с момента вывода советских войск из Афганистана, многие забыли роль Б. Раббани в той войне. Между тем в нашей стране он известен как «палач Бадабера».

Бадабер – небольшой кишлак на территории Пакистана, в 24 км от границы Афганистаном. В 1983–1984 гг. там был организован лагерь для захваченных советских солдат. Всего в Бадабере, по разным данным, насчитывалось около 40 афганских и 14 наших военнопленных.

26 апреля 1985 г. группа пленных подняла восстание. Довольно быстро наши солдаты смогли захватить лагерь. Однако скрыться им не удалось. Восставшие были окружены и заняли позиции в здании арсенала и на угловых башнях. Военнопленные потребовали встречи с представителями советского посольства в Пакистане. Однако Б. Раббани приказал начать штурм, который продолжался всю ночь. В его ходе он едва не погиб сам. Когда стало ясно, что лагерь не взять, Б. Раббани решил его уничтожить. Ему на помощь пришли пакистанцы. Их тяжёлая артиллерия обстреляла Бадабер. В результате взорвался склад вооружения и боеприпасов – погибли все пленные.

С тех пор прошло 26 лет. Но Б. Раббани не ушёл от возмездия. То, чего не смогли наши солдаты, сделали его бывшие соратники – талибы.