Российский герб останется у нотариусов
№ 38(279) от 29.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В прошлом номере «АН» опубликовали заметку под заголовком «Нотариусы покончат с российским гербом». В ней говорилось, что российским нотариусам придётся обходиться без изображения государственного герба на своих печатях и бланках. К такому решению якобы пришли в Министерстве юстиции.
В ответ наша газета получила разъяснение из Федеральной нотариальной палаты. В нём, в частности, говорится следующее.
«Нотариусы России, как государственные, так и частнопрактикующие, наделяются полномочиями Министерством юстиции РФ. Тем самым нотариусы осуществляют деятельность по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц от имени Российской Федерации.
Право помещать Государственный герб Российской Федерации на своих печатях и воспроизводить его на оформленных и (или) выдаваемых документах предоставлено нотариусам Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 2002 г. №767 «Об использовании Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов». Данный указ действует в настоящее время без изменений.
Мнение Министерства Российской Федерации, содержащееся в письме №15/54357-ДК от 01.08.2011, касается исключительно печатей нотариальных палат субъектов РФ, а не нотариусов. И письмо Министерства юстиции РФ дает на это однозначный ответ».
«АН» выражают благодарность Федеральной нотариальной палате за оперативное разъяснение.
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