В октябре МВД закроет все медвытрезвители
№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]
Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, «львиную часть медвытрезвителей закрыли в прошлом году. Их осталось 12. До середины октября они все будут ликвидированы».
Теперь оказанием помощи людям, находящимся в нетрезвом состоянии, должны заниматься органы здравоохранения. От избыточных функций, в том числе содержания медвытрезвителей, Министерство внутренних дел было освобождено в ходе реформы МВД. Также на плечи региональных властей перекладываются и такие задачи, как организация выдворения и депортации лиц, которые находились незаконно на территории РФ; конвоирование, розыск уклонистов от прохождения службы в армии; преследование должников по алиментам.
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