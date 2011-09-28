«Александрит» отлили не в граните

В прошлый четверг в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки головного базового тральщика «Александрит». Корабль планируется спустить на воду уже в будущем году. Потребности флота в таких судах оцениваются

в 20–25 единиц.

«Александрит» - это не имя корабля (его пока нет), это шифр проекта. Работы над ним шли на заводе почти 10 лет. Львиную долю этого срока готовились оснастка и технология формирования корпуса корабля. Это связано с тем, что тральщик имеет корпус из монолитного стеклопластика. В самом стеклопластике ничего новаторского нет – таких судов немало в мире. В нашем флоте есть катерные, рейдовые и базовые тральщики с подобными корпусами. Но этот проект будет самым большим кораблём в мире, сформированным из такого материала, – его водоизмещение более 800 тонн.

Корпуса тральщиков во всём мире делают из немагнитных материалов. Это необходимо для повышения защищённости от взрывателей морских мин. Ещё с войны все боевые корабли периодически подвергают процедуре размагничивания. Но тральщику этого мало. Такие корабли делают из маломагнитной стали, есть деревянные или с корпусами, клеенными из многослойной фанеры. Однако монолитный стеклопластик долговечнее дерева и лучше, чем сталь, держит взрывную волну в воде.

Тральщик должен опасаться не только магнитных, но и акустических и прочих систем обнаружения целей, имеющихся на современных минах. Поэтому «Александрит» оснастят самым совершенным противоминным комплексом. Корабль сможет искать мины не только под собой и позади, но и перед собой. Такие корабли называют тральщиками – искателями мин.