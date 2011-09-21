Дефолт Греции назначен на начало октября

По данным «АН», ведущие страны ЕС окончательно решили отказаться от попыток спасти Грецию – Афины ждет дефолт. На момент написания статьи его точная дата не известна, но уже ясно, что это будет в начале октября.

15 сентября центробанки всех ведущих экономик мира – ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Швейцарии, Банк Англии приняли скоординированное решение. 12 октября, 9 ноября и 7 декабря будут проведены валютные аукционы. На них западные банки под небольшую ставку, сроком на три месяца смогут получить неограниченные долларовые кредиты. Ранее они выдавались всего на одну неделю, но на такой маленький срок были никому не нужны.

Как отмечают эксперты, увеличение сроков кредитования вызвано желанием мировых финансовых воротил подготовиться к дефолту Греции. Всем понятно: крах страны, входящей в зону евро, способен вызвать целый каскад банкротств банков, корпораций и, возможно, государств. Тем более у красной черты сейчас находятся такие крупные экономики Европы, как итальянская, испанская и португальская. Так что после объявления неизбежного всем могут срочно потребоваться деньги. Причем их количество никто не способен посчитать даже приблизительно.

Судя по всему, к краху в Афинах уже морально готовы. Оттуда поступают противоречивые сведения о проведении референдума по выходу из зоны евро. Наверняка греческое правительство надеялось, что он должен помочь на переговорах с кредиторами. Однако все, кто пережил развал СССР, прекрасно помнят: попытки решать подобные вопросы всенародным голосованием заведомо обречены на провал.