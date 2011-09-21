Американцы готовы бунтовать

Не так давно известный американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский заявил, что в ближайшем будущем в США могут начаться бунты среднего класса, вызванные экономическим бесправием людей. В середине сентября его заявление поддержал и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

По словам «главного градоначальника» США, высокий уровень безработицы в стране может привести к таким же беспорядкам, как в Северной Африке. По сути, мэр сравнил ситуацию в родной стране с «арабской весной», приведшей к падению режимов в Тунисе, Египте и Ливии. «У нас сейчас много молодежи, которая после окончания колледжа не может найти работу. То же самое было в Каире», – заявил Блумберг.

Такая реакция мэра Нью-Йорка последовала после опубликования последних данных о резком росте количества бедных в США. Сейчас они составляют более 15% – самый высокий уровень с 1993 года. Не радует и статистика по безработице. Несмотря на то что официально она уже давно держится около 9%, многие эксперты утверждают: цифра серьезно занижена. Если посчитать людей, которые от безысходности отказались от поиска работы, и тех, кто трудится неполный рабочий день, то процент вырастет до 16,2.

Видимо, чтобы точно знать, когда начнутся беспорядки, в университете Иллинойса работают над программой, с помощью которой суперкомпьютер сможет предсказывать возникновение бунта. Делает это «умная машина» на основе анализа газетных статей и новостей. Сейчас при помощи данной технологии предсказывать события невозможно. Сейчас все напоминает ранние прогнозы погоды – в некотором роде не более чем догадки.