На Камчатке прошли условно-успешные учения

Несмотря на победные реляции, учения ТОФ на Камчатке фактически провалились. Ракеты не смогли выйти из шахт АПЛ, плавучая мишень поражена не была.

Сценарий учений Тихоокеанского флота предусматривал высадку морского десанта и поражение плавучих мишеней в темное время суток. На учения ожидали В. Путина, но вместо него приехал секретарь Совбеза Н. Патрушев. Морские пехотинцы высаживались на пляж, но боевая техника застревала в песке. Многие машины глохли еще на воде, некоторые не смогли преодолеть небольшое возвышение на берегу.

К берегам полуострова со всего Дальнего Востока стянули максимальное количество кораблей. Однако некоторые не смогли дойти до Камчатки и сломались по пути. Ракетный крейсер «Варяг» произвел два выстрела комплексом «Форт». Одна ракета упала в воду, отлетев от корабля километра на два. Вторая ушла за горизонт. Поразила ли она цель – военная тайна. Мишень ПКЗ-35 (плавказарму) оттащили от берега на 200 км. По ней 17 сентября должны были дать залп береговые ракетные комплексы, подлодка и надводные корабли. Но никто не попал.

Такое и раньше случалось, что изредка ракеты не долетали и падали недалеко или далеко от берега, но подобного конфуза не было давно. Ракета комплекса «Рубеж» вылетела из пусковой установки со странным хрюкающим звуком. Похоже, из нее посыпались какие-то детали. Журналистов отвели от позиции подальше – вдруг рванет.

Позже командование заявило, что ракета, чуть не распавшаяся в полете, потопила ближнюю мишень в 90 км от берега. А вот по дальней мишени так никто и не попал. И плавбазу, целую и невредимую, притащили на буксире через несколько суток в Авачинскую бухту. Также, по неофициальной информации командования ТОФ, подводные лодки, принимавшие участие в учениях, не смогли выпустить три ракеты комплекса ракетного оружия «Гранит».

А за условно-успешными российскими учениями внимательно наблюдали американские и японские коллеги.