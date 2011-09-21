У эстонских атаманов нэма золотого запасу

Недавно многие эксперты вспомнили знаменитую фразу Попандопуло из кинофильма «Свадьба в Малиновке»: «У пана Атамана нэма золотого запасу». Причиной этому послужили данные, опубликованные Всемирным советом по золоту.

Оказалось, что все золото новоиспеченного члена еврозоны – Эстонии– весит 200 кг. По этому показателю страна находится на 98-м месте в мире. Ее значительно обогнали все соседи. У Латвии имеется 7700 кг, а у Литвы 5500 кг презренного металла. Россия сейчас занимает 8-е место в мире – наш золотой запас составляет около 790 тонн. Лидируют же американцы – более 8100 тонн.

Как считают эксперты, Эстония нуждается в срочном увеличении своих запасов этого драгоценного металла. Иначе граждане страны могут поступить, как тот же Попандопуло, закончивший свою фразу словами: «и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны».