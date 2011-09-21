Боевой «Гарпун» выведен на орбиту

20 сентября с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Они вывели на расчетную геостационарную орбиту космический аппарат (КА) военного назначения серии «Космос».

Известно, что этот КА является первым спутником-ретранслятором типа «Гарпун». Аппарат предназначен для приема данных с низкоорбитальных спутников оптико-электронной и радиотехнической разведки. Он способен передавать большие объемы данных в цифровом виде на Землю в реальном времени. Это позволит обойтись без дорогостоящих и уязвимых судов-ретрансляторов в океане.

Часть мощностей аппарата будет сдаваться в аренду гражданским структурам – обычно военные в мирное время и на треть не выбирают ресурсы. Запас предназначен для войны. Таким образом, новые «Гарпуны», которых планируется три, позволят создать новую глобальную космическую командно-ретрансляционную систему.

Одновременно с «Гарпунами» будут развертываться спутники другой системы ретрансляции – «Луч». Они ретранслируют телеметрию, работают на обеспечении связи с МКС, с самолетами и кораблями ВМФ. Также несут на себе аппаратуру, которая позволит улучшить точность навигации в системе ГЛОНАСС. Обе эти системы разрабатывались достаточно долго, и сроки создания их многократно переносились.

Этот год неудачен для нашей космонавтики. Из 17 состоявшихся запусков 3 окончились авариями. 1 февраля из-за неполадки разгонного блока «Бриз‑М» ракета-носитель не вывела на нужную орбиту военный геодезический спутник «Космос-2470». Август оказался еще хуже – из-за отказа все того же «Бриз-М» не вышел на орбиту телекоммуникационный спутник, а через неделю на выведении упал транспортный корабль «Прогресс-М-12М». Такого не случалось очень давно. Учитывая то, что на последнем запуске работал все тот же капризный разгонный блок «Бриз-М»,­ – опасения перед стартом были у многих.