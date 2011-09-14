Швейцария намерена ввести золотую валюту

Похоже, финансовые проблемы, испытываемые многими европейскими странами, сильно задели и благополучную Швейцарию. Страна тяжело переносит постоянный рост курса местного франка. Из-за этого падает экспорт и растет безработица.

Чтобы как-то разорвать порочный круг, ряд швейцарских депутатов предложили ввести в обращение золотые деньги. По их планам, «новый золотой франк» должен равняться 0,1 грамма золота. По сегодняшнему курсу, это составляет примерно 4,2 франка.

Но сделанная из золота такая монета была бы слишком маленькой. Поэтому из «презренного металла» сделают только ее центр, а оставшуюся часть – к примеру из серебра. Монета с содержанием 1 грамма золота соответственно будет стоить 42 современных франка. Швейцарцы планируют, что самой большой и увесистой «денежкой» станут 500 золотых франков – целых 50 граммов чистого золота.

Золотой франк можно будет приобретать без всяких ограничений, как обычную валюту. Им разрешат расплачиваться в любых магазинах. Но главное, он не будет подвержен инфляции, и его курс окажется намного более стабильным в сравнении с бумажными деньгами. Поэтому институт золотого франка позволит обычным гражданам спокойно делать накопления. Возможно, уже в недалеком будущем подобные деньги придут на смену «эпохе доллара». А Швейцария лишний раз подтвердит свою финансовую репутацию как надежное место для хранения мировых капиталов.