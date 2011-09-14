Не везет - так не везет. Даже президента
№ 36(277) от 15.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Изрядно пришлось поволноваться охране президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, когда лифт с высочайшей особой застрял между вторым и третьим этажами.
Причем случилось это не где-нибудь, а в новом президентском дворцовом комплексе, открытом в Ашхабаде лишь несколько месяцев назад. Его строительство, кстати, обошлось примерно в четверть миллиарда евро. Говорят, руководителю республики пришлось провести в кабине лифта около часа. И лишь потом его удалось вызволить. На удивление, ничьи головы в результате этого чрезвычайного происшествия не полетели. Лишь один высокопоставленный чиновник, ответственный за контроль над дворцовыми объектами, схлопотал выговор.
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