В Германии появятся колхозы «40 лет без урожая»

Этот год принес много сюрпризов. Один из них – высокий урожай, выросший в нашей стране. Уродились практически все культуры – от сахарной свеклы и подсолнечника до пшеницы и риса. Но в центре Европы ситуация прямо противоположная.

Как сообщает немецкая пресса, в некоторых районах страны из-за экстремально дождливого лета крестьяне потеряют половину урожая зерна. Эта печальная ситуация наверняка приведет к росту цен на немецкий хлеб.

Причем Германии не везло в течение всего года. Весной, когда так необходимы дожди, в стране случилась засуха. Небеса прорвало в июле и августе – количество выпавших осадков превысило норму вдвое. Крестьяне не смогли убрать уже созревшее зерно – в отдельных местах поля затапливало почти полуметровым слоем воды. Понятно, в таких условиях работать не могут даже хваленые немецкие комбайны. Не спасают ситуацию и короткие ясные дни – земля просто не успевает просохнуть.

Все это привело к тому, что в некоторых регионах зерновые начали гнить на корню. Как прогнозирует министерство сельского хозяйства Германии, аграрии страны понесут убытки в 15% от среднегодового урожая. В ряде немецких земель потери составят более 50%. А значит, наверняка подорожает хлебобулочная продукция.

Некоторые торговые сети уже объявили о повышении цен на 20–30%. Ситуацию усугубляет переориентация многих земледельцев на производство биотоплива. Так что ценовую спираль скоро будет не остановить. Впрочем, вряд ли немцы станут меньше есть. Скорее они перестанут помогать странам вроде Греции. На сэкономленные таким образом деньги можно будет купить столько пшеницы, сколько потребуется.