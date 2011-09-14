Генерал – Пустая голова

Начальник Генерального штаба генерал Николай Макаров на днях сильно удивил российскую почтеннейшую публику. Он сделал ряд странных заявлений. Некоторые эксперты расценили его слова как злонамеренное вредительство.

Выступая перед прессой, Н. Макаров заявил, что танк Т‑90МС, представленный на выставке в Нижнем Тагиле, «имеет массу недостатков». Пока качественно выполнена только его башня, которая вызывает у генерала серьезное уважение. Видимо, то, что ниже, – военачальника не интересует. Такое отношение к новейшему российскому танку, над которым на Уралвагонзаводе работали в течение нескольких лет, вызвало шквал критики. К тому же именно эта машина была представлена В. Путину и удостоилась его высокой оценки.

Как рассказывают эксперты, этот танк предназначен только на экспорт. Министерство обороны (МО) к его созданию не имеет никакого отношения. Теперь же получается, что своей болтовней высокопоставленный генерал просто испортил репутацию нашим производителям на внешнем рынке. Ущерб от таких непродуманных заявлений пока подсчитать трудно, но не исключено, что он составит миллиарды долларов.

Источники «АН» в МО заявляют, что генерала просто не поняли или не захотели понять. Он якобы имел в виду танк Т‑90МА, который предлагается для нашей армии. Однако в МО признают, что можно было и промолчать. Тем более сам начальник Генштаба недавно «проводил беседу» на тему необдуманных и эмоциональных публичных заявлений с главкомом Сухопутных войск генералом Постниковым. Разговор шел как раз о танках.