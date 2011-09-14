Бета-самцом быть лучше

Недавно американские ученые выяснили, что быть альфа-самцом вредно для здоровья. Свой вердикт исследователи обосновывают результатами девятилетних наблюдений за дикими бабуинами, обитающими в Кении.

Как оказалось – несмотря на то что альфа-самцы добиваются самой лучшей еды и имеют многочисленные гаремы из самых красивых самок, они постоянно подвергаются высокому стрессу. А бета-самцы, хоть и стоят в иерархии на одну ступеньку ниже, по количеству самок всего чуть-чуть уступают альфа. Но им нет никакой необходимости тратить много времени на драки или на охрану своих женщин от посягательств посторонних.

Ученые считают, что результаты их исследований можно легко перенести и на людей. Конечно, в «человеческих джунглях», более важно иметь ум, чем обладать физической силой. Поэтому альфа-самцы руководят банками, корпорациями и даже многими странами. Тем не менее они также подвержены хроническому стрессу, из-за которого постоянно повышаются давление, уровень холестерина, закупориваются сосуды и возникают воспалительные процессы.

Поэтому многие врачи считают, что для здоровья лучше быть бета-самцом – это значительно увеличивает продолжительность жизни.