Прибалтика опять хочет нам продаться

Свобода, свалившаяся на страны Прибалтики в результате распада СССР, не принесла обещанного реформаторами достатка. С тех пор прошло 20 лет, а в сухом остатке новоиспеченные граждане ЕС имеют только огромные долги. Они задолжали всем своим нынешним «сюзеренам» – шведам, немцам, финнам.

Чтобы как-то избавиться от этого ярма, местные финансисты предлагают переиграть историю. Латышский банкир Г. Рунгайнис недавно заявил, что его страна способна справиться с экономическим кризисом только в одном случае. Для этого она должна продаться России – причем с потрохами. «Сколько Россия готова заплатить, чтобы у нее была своя марионеточная страна в Евросоюзе? Двадцать миллиардов? Пять миллиардов отдадим кредиторам, остальное останется. Другого решения нет», – несколько эмоционально предложил банкир.

Как отмечают эксперты, в истории уже был эпизод, когда Россия купила Прибалтику. Произошло это в 1721 году. В результате заключенного со Швецией Ништадтского мира Стокгольм признал права Москвы на «вечное владение: Лифляндией, Эстляндией, Ингрией и частью Карелии». За это Петр I выплатил шведам компенсацию в 2 млн. ефимков (1,3 млн. рублей).

Но, как говорится, договоры с «просвещенной Европой» стоят не дороже бумаги, на которой они написаны. Шведы давным-давно проели эти деньги и тут же обо всем забыли. При удобном случае они предпочли активно поддержать независимость Прибалтики и вновь втянуть регион в зону своего влияния.

Поэтому, по мнению аналитиков, заключать новые договоры о покупке этих земель нет никакого смысла – обманут. Так что придется Латвии поискать деньги на пропитание в других местах.