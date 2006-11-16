Президент делает ставку на «Роснефть»

По мнению экспертов, встреча президента В. Путина с акционерами «Роснефти», состоявшаяся 30 октября, знаменует желание президента интегрировать российский бизнес в западные финансово-экономические структуры. Ставка в вопросе инвестирования в Европу российских денег и привлечения в РФ иностранных инвестиций теперь будет сделана не только на «Газпром», но и на «Роснефть». С ней, как извест­но, могут объединить не только «Сургутнефтегаз» и остатки ЮКОСа, но и «Газпромнефть» (бывшая «Сибнефть»; доля «Газпрома» в ней уже снижена до 56%) и «Газпромбанк» (уже перешедший под контроль одного из питерских банков).

Данные планы уже получили поддержку не только руководителей «Роснефти» С. Богданчикова и И. Сечина (он же замглавы админист­рации Кремля), но и главы «Газ­промнефти» А. Рязанова. Последний уже разработал концепцию, согласно которой ведущим западным компаниям (таким, как Shell, Total, Chevron, Conaco и др.) поступят предложения создать новые совместные предприятия. С их помощью РФ получит акции крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Запада. Эксперты не исключают, что данные экономические планы могут привести и к перестановкам в Кремле, которые приведут к усилению И. Сечина.