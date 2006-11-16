Штрафы за нарушение ПДД повысят в 10 раз уже в ноябре

В первом чтении законопроект планируется принять в ноябре, а все три чтения он пройдет до Нового года. Основные ужесточения коснулись тех причин ДТП, от которых гибнет больше всего людей, - превышение скорости, проезд на красный свет, езда без прав.

По новому закону штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, повышается с 50 до 500 рублей. Превышение скорости движения на 10-20 км/ч обойдется уже не в 50, а в 300 рублей, превышение на 20-40 км/ч «подорожает» со 100 до 500 рублей. А за превышение скорости на 40 км/ч депутаты предлагают отбирать права на год-полтора или штрафовать на 1-1,5 тысячи рублей (сейчас права за это не отбирают, а штраф колеблется от 100 до 300 рублей). Превышение же более чем на 60 км/ч будет стоить лишения прав на 1,5-2 года (вместо 2-4 месяцев сейчас) либо штрафа в 2-2,5 тысячи рублей (против 300-500 рублей ныне). Наиболее сильно вырастут штрафы за проезд на красный свет: если сейчас за это надо отдать 100 рублей, то по новому закону - 1000-1500 рублей. В особых случаях - лишение прав на полтора года.