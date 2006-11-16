Люди стали чаще заключать браки с животными

Недавно кемеров­ский фермер Борис ­Га­бов обратился к президенту РФ Путину с прось­бой разрешить ему жениться на корове Буренке. Свою прось­бу фермер послал по электронной почте в тот день, когда проходила интернет-конференция президента страны. Габов сообщал: «Все девушки уехали из нашей деревни в город, поэтому я не могу найти себе женщину, с которой мог бы вести хозяйство. Хочу спросить, когда в России будет разрешено жениться на домашних животных, например, коровах?» Ответа пока не было.

Возможно, кемеровского фермера вдохновили примеры других людей, отпраздновавших свои свадьбы с собаками, змеями, козами и дельфинами. Семилетняя девочка Шивам Мунда из города Дханбад на востоке Индии вышла замуж за бродячую собаку, чтобы избавить себя и членов своей семьи от сглаза. На свадьбе Шивам и счастливого барбоса, которого наконец сытно накормили, гуляли три дня. Еще в Индии состоялась змеиная свадьба, на которой веселились почти 2 тыс. гостей. Знакомство «молодых» состоялось давно - на протяжении нескольких лет 30-летняя женщина приносила к норе кобры блюдце с молоком. Потом женщина серь­езно заболела, но общение со змеей излечило ее недуг. После свадьбы супруга переехала к «мужу» - в хижину, построенную рядом с норой кобры. В Нидерландах состоялась свадьба молодого обаятельного мужчины с козой. Молодоженов поздравил мэр Роттердама.

Свадьбу с козой сыграл и житель Судана, крестьянин Томбе. Правда, ему пришлось выплатить хозяину животного 15 тыс. динаров (около 70 долл.) в качестве выкупа за «невесту».

Душещипательное бракосочетание произошло в Израиле: поженились некая Шарон Тендлер из Лондона и 35-летний дельфин Синди, причем невеста оказалась старше супруга на целых 6 лет. Свадьба состоялась в дельфинарии. Был грандиозный свадебный пир, на котором подавалась макрель.