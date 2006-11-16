Армия: взяток – больше, хищений оружия – меньше

Понятное дело, преж­де всего его волнуют проблемы дедовщины, казнокрадства, превышения служебных полномочий. И особенно взяточничество в военкоматах. Как отметил Главный военный прокурор, «в текущем году прокурорскими проверками были охвачены практически все военкоматы страны (свыше 2000). В каждом третьем из них выявлены нарушения закона. Внесено более 250 представлений об их устранении, пятидесяти трем должностным лицам объявлено предостережение о недопустимости нарушений законов. Только в первом полугодии текущего года органами военной прокуратуры по фактам «мздоимства» работников военных комиссариатов направлено в суд более тридцати уголовных дел».

Впрочем, наверняка это лишь верхушка коррупционного айсберга. Поэтому борьба со взяточничеством в военкоматах, как заверили корреспондента «Аргументов неделi» в Главной военной прокуратуре, будет продолжаться.

Успехом своего ведомства Сергей Фридинский назвал и снижение хищений оружия и его пропаж. Например, если в 2004-2005 годах было похищено или утрачено около 500 единиц оружия, а найдено - почти 400, то в первом полугодии этого года пропало всего 30, а изъято из незаконного оборота - 62 единицы огнестрельного оружия. Всего же разыскивается около 6 тыс. единиц оружия.



