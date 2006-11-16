В Екатеринбурге появится улица Ельцина

В уральской столице только что открылся «Уральский центр Бориса Ельцина». Открытие приурочено к знаменательной дате - 30-летию начала деятельности бывшего президента в роли первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Возможно, уральцы сами не поняли, что построили, намешав в одном флаконе обкомовские традиции и перестроечные мотивы. Так, отдель­но стоящее здание несоразмерных объемов внушает священный трепет тем, кто переступил его порог, а увешанные фотографиями экс-президента стены навевают ностальгию по ленинским заветам прошлого века. Жидкокристаллические же панели с прокручиванием мини-фильмов о Борисе Ельцине и роскошь отделки должны, по-видимому, напоминать о том, что каждый в нашей стране может стать богатым.

Главным экспонатом в ельцинском дворце стала зачетная книжка отличника Бори.

Екатеринбуржцы настолько преклоняются перед знаменитым земляком, что открыли мемориальную доску на доме №2 по улице Восьмого Марта, где он жил. Теперь они хлопочут о памятнике и переименовании сопредельной улицы Володарского в улицу Ельцина.

А как обстоит дело с другими президентами нашей страны?

Улица Горбачева есть в Макеевке Донецкой области и в русском городе Кирове. Примечательно, что здесь она тоже пересекается с улицей Володарского. Стихийное название улицы Путина сложилось в ингушском селе Ольгети, где на деньги федеральных властей была заново отстроена улица, которую смыло весенним паводком.

Что же касается переименования улицы Володарского в улицу Ельцина в родном городе экс-президента, то, как известно, аппетит приходит во время еды. Говорят, что уже появилась инициативная группа, которая намеревается добиться переименования Екатеринбурга в город Ельцинбург. Какая разница - и то и другое на одну букву начинается.