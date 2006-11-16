Ограбление Слиски и ее брата – результат внутрипартийных разборок

Во фракции и исполкоме «Единой России» все чаще можно услышать разговоры о том, что ограбление Л. Слиски в ночь с 22 на 23 октября и ограбление 9 ноября ее брата С. Тимошина в Саратове - звенья одной цепи. Они будто бы «заказаны» людьми из окружения другого думского деятеля, давно недолюбливающего Любовь Константиновну.

Еще в 2002 году (как говорят, тоже с его подачи) в Москву пришло письмо одного из руководителей саратовской «Единой России», который требовал исключить Слиску из партии. За то, что она «привозит в Саратов деятелей культуры из числа единороссов, чтобы они выступили в поддержку ее брата С. Тимошина, выдвигающегося от «Яблока». Тогда это «не сработало», и вот сейчас г-жу Слиску решили дискредитировать другим путем - списком хранившихся у нее драгоценностей. При этом забыв упомянуть о том, что большая их часть была подарена различными российскими и зарубежными деятелями.

Второй мотив «заказа» - припугнуть г-жу Слиску, чтобы она «поменьше выступала». Всем депутатам известно, что в их охраняемом доме на улице Пальме не бывает «случайных» ограблений.