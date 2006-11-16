Белых хочет спрыгнуть из СПС в сенаторы?

Председатель СПС Н. Белых последнее время занимается исключительно выборами в родном Пермском крае. Он договорился о поддержке своей партии со стороны возглавившего список единороссов губернатора О. Чиркунова - своего давнего друга. Но самой неожиданной стала, пожалуй, поддержка списка СПС во главе с Н. Белых со стороны Кремля, еще недавно «не переваривавшего» главу правых. Ради увеличения шансов г-на Белых на прохождение в пермский парламент даже предпринимаются определенные усилия по недопущению на выборы списка В. Похмелкина, имеющего в крае рейтинг доверия около 20%. То есть правых, еще весной балансировавших в Пермском крае на уровне 5%, теперь «за уши» втаскивают в пермский парламент.

Такую перемену настроения Кремля в отношении г-на Белых эксперты связывают с его возможным уходом из партийной политики. По некоторым данным, глава СПС уже спит и видит себя в Совете Федерации сенатором от Перми, после чего уйдет в отставку из СПС. А Чубайс, также будто бы просивший Кремль сделать г-на Белых сенатором, уже приготовил ему замену в лице своего заместителя по РАО «ЕЭС» Л. Гозмана (он же зампред СПС). Впрочем, в Москве пока не гарантировали г-ну Белых сенаторского кресла, но обещали трудоустроить в исполнительную власть Пермского края - на пост того же вице-губернатора, который занимал г-н Белых в 2004-2005 годах.