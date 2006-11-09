«Оранжевую» революцию устроил Кашпировский

Только что в Екатеринбурге закончилась серия выступлений знаменитого экстрасенса 90-х годов - Анатолия Кашпировского. Он провел 14 встреч, на которые было невозможно пробиться. И все-таки екатеринбуржцы разочарованы. Они ждали активного излечения или хотя бы легкого транса, а целитель ограничивался ответами на вопросы, опытами на сцене, а то и откровениями типа «заряженной воды не бывает» или «массовый гипноз невозможен».

Анатолий Кашпировский уехал из России после того, как Борис Ельцин издал указ о запрещении массовых целительных сеансов. В США за 50 долл. он занимался лечением русских эмигрантов, страдающих от ожирения. Но два года назад экстрасенс неожиданно вернулся на родину. Ему исполнилось 67 лет, он прекрасно себя чувствует и хорошо выглядит. В США у него остались двое внуков.

Встречают «человека-легенду» по-разному.

В этом году в России он побывал в Санкт-Петербурге и на Камчатке. А вот Украину Кашпировский посетил дважды в этом году - в первой половине октября. Причем граждане «оранжевой» страны встретили Кашпировского крайне агрессивно именно во второй приезд. 7 октября украинцы устроили пикет возле здания Дворца студентов в Одессе, где должны были пройти выступления экстрасенса. «Колдун, вон из Одессы!», «Кошмаров­ский - геть!» - скандировали они. 15 октября в другом городе Украины - в Харькове - ­произошли стычки и столкновения между сторонниками и противниками экстрасенса, которых представлял Союз православных граждан. Дело дошло до драк и всенародного обвинения в демонизме.

Злые языки утверждают, что целитель фланирует по городам с далеко идущими планами, что он, дескать, кодирует людей на определенные политические действия. Некоторые даже связывают первое пришествие Кашпировского на Украину с произошедшей там после этого «оранжевой» революцией.