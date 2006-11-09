//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

«Оранжевую» революцию устроил Кашпировский

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Альбина КОНОВАЛОВА ]

«Оранжевую» революцию устроил Кашпировский

 

Только что в Екатеринбурге закончилась серия выступлений знаменитого экстрасенса 90-х годов - Анатолия Кашпировского. Он провел 14 встреч, на которые было невозможно пробиться. И все-таки екатеринбуржцы разочарованы. Они ждали активного излечения или хотя бы легкого транса, а целитель ограничивался ответами на вопросы, опытами на сцене, а то и откровениями типа «заряженной воды не бывает» или «массовый гипноз невозможен».

Анатолий Кашпировский уехал из России после того, как Борис Ельцин издал указ о запрещении массовых целительных сеансов. В США за 50 долл. он занимался лечением русских эмигрантов, страдающих от ожирения. Но два года назад экстрасенс неожиданно вернулся на родину. Ему исполнилось 67 лет, он прекрасно себя чувствует и хорошо выглядит. В США у него остались двое внуков.

Встречают «человека-легенду» по-разному.

В этом году в России он побывал в Санкт-Петербурге и на Камчатке. А вот Украину Кашпировский посетил дважды в этом году - в первой половине октября. Причем граждане «оранжевой» страны встретили Кашпировского крайне агрессивно именно во второй приезд. 7 октября украинцы устроили пикет возле здания Дворца студентов в Одессе, где должны были пройти выступления экстрасенса. «Колдун, вон из Одессы!», «Кошмаров­ский - геть!» - скандировали они. 15 октября в другом городе Украины - в Харькове - ­произошли стычки и столкновения между сторонниками и противниками экстрасенса, которых представлял Союз православных граждан. Дело дошло до драк и всенародного обвинения в демонизме.

Злые языки утверждают, что целитель фланирует по городам с далеко идущими планами, что он, дескать, кодирует людей на определенные политические действия. Некоторые даже связывают первое пришествие Кашпировского на Украину с произошедшей там после этого «оранжевой» революцией.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана

Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн заявил, что США могут повторить провал бывшего президента Рейгана из-за газопровода "Северный поток – 2".

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//Происшествия

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось

Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае увеличилось. Данную информацию в субботу, 10 августа, предоставила глава пресс-службы краевого минздрава Зоя Масленникова.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Происшествия

На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись пять автомобилей. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося травмы получили четыре человека.

//Культура

СМИ: в Москве экстренно госпитализирован молодой актер Александр Шувалов

СМИ: в Москве экстренно госпитализирован молодой актер Александр Шувалов

Утром в субботу, 10 августа, в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации в Москве актера Александра Шувалова. Сообщается, что артист попал в больницу после недавно перенесенной операции.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

В Госдуме высказались о важности новых правил любительской рыбалки

В Госдуме высказались о важности новых правил любительской рыбалки

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев высказался о важности новых правил любительской рыбалки, которые начнут действовать с 2020 года.

//Новости СМИ2

//Культура

Владимир Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Владимир Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, поздравил с юбилеем народного артиста СССР Олега Стриженова. Сегодня знаменитому актеру, любимцу российских зрителей исполнилось 90 лет.

//Происшествия

Житель Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Житель Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Житель Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Согласно последним данным источников, один из сотрудников правоохранительных органов получил огнестрельное ранение в ходе задержания подозреваемого.

//Общество

Назван регион России, в котором в 2018 году было больше всего беременных

Назван регион России, в котором в 2018 году было больше всего беременных

В субботу, 10 августа, стало известно, в каком российском регионе в прошлом году было больше всего беременных. Соответствующая информация содержится в статистическом сборнике Минздрава РФ.

//Шоу-бизнес

Представители Аллы Вербер назвали официальную причину ее кончины

Представители Аллы Вербер назвали официальную причину ее кончины

Утром в субботу, 10 августа, представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее кончины. Заявление было опубликовано час назад на ее страничке в социальной сети Instagram.

//В мире

Россиян предупредили об аномальной жаре в Греции

Россиян предупредили об аномальной жаре в Греции

Министерство иностранных дел Российской Федерации в субботу, 10 августа, предупредило россиян о "красном" уровне опасности в Греции. К настоящему моменту в стране установилась аномальная жара.

//Культура

Дочь Алена Делона рассказала о состоянии 83-летнего актера

Дочь Алена Делона рассказала о состоянии 83-летнего актера

Дочь Алена Делона Анушка рассказала о состоянии своего 83-летнего отца, который несколько недель назад перенес инсульт. Сейчас женщина находится в одной из швейцарских больниц с родственником.

//Новости партнеров

//Происшествия

Под Курганом перевернулся пассажирский автобус, 14 пострадавших

Под Курганом перевернулся пассажирский автобус, 14 пострадавших

Утром в субботу, 10 августа, стало известно, что под Курганом перевернулся пассажирский автобус. Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек.

//Общество

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Утром в субботу, 10 августа, в московских аэропортах задержали и отменили около 30 рейсов. Согласно последней информации источников, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в столице.

//Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратится дождь

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратится дождь

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сегодня утром сообщил, когда в Москве перестанет идти дождь. Согласно последней информации, ждать улучшения погоды осталось не слишком долго.

//В мире

Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 13 человек, еще 16 пропали без вести

Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 13 человек, еще 16 пропали без вести

Жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь на субботу, 10 августа, обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая, стали по меньшей мере тринадцать человек.

//Здоровье

Ученые рассказали о причинах развития анорексии

Ученые рассказали о причинах развития анорексии

Ученые провели масштабные исследования, сделали некоторые выводы и рассказали о причинах развития анорексии. Согласно последней информации экспертов, данное тяжелое заболевание является гибридным.

//В мире

В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима". В ночь на субботу он обрушился на побережье провинции Чжэцзян.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие
2

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
3

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
4

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
5

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры