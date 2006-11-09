Владимир Меньшов сыграл Путина

На киностудии «Мосфильм» завершились съемки боевика известного режиссера Владимира Потапова «07 меняет курс». О чем картина? Араб­ские террористы пытаются посадить российский самолет Ту-160, обладающий специальной системой «Горгона», на свой аэродром. «Горгона» делает невидимыми летательные аппараты. Именно поэтому за «Горгоной» начата охота. Но мужественный российский экипаж срывает операцию террористов. В фильме снимались актеры Сергей Маховиков, Анна Тараторкина, Роман Мадянов, Дмитрий Назаров, Сергей Баталов и Владимир Меньшов в роли президента Путина.

В последнее время Влади­ми­ру Меньшову довольно часто приходится играть государ­ственных мужей. В боевике «07 меняет курс» Меньшова загримировали так, что он, несмотря на разницу в возрасте и комплекцию, очень напоминает действующего Президента России.

Летняя жара стала главным испытанием для группы во время съемок на военном аэро­дроме в Энгельсе, где актеры снимались в специальных летных комбинезонах и шлемах.

Для съемочной группы «07 меняет курс» не было ничего невозможного. Понадобилось снять эпизод на Международной космической станции - создатели фильма напрямую обратились в Звездный городок. И сняли сцену в специальных тренажерах, имитирующих обстановку на космической станции.

Съемки боевика проходили в городах России: в Энгельсе снимали самолеты Ту-160. В Иваново - А-50. В Липецке -

Су-27. Еще одной точкой маршрута стал Североморск под Мурманском, потом по графику был балтийский Калининград.

Боевик «07 меняет курс» выйдет на экраны страны в январе 2007 г.