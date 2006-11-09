Владимир Меньшов сыграл Путина
№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
В последнее время Владимиру Меньшову довольно часто приходится играть государственных мужей. В боевике «07 меняет курс» Меньшова загримировали так, что он, несмотря на разницу в возрасте и комплекцию, очень напоминает действующего Президента России.
Летняя жара стала главным испытанием для группы во время съемок на военном аэродроме в Энгельсе, где актеры снимались в специальных летных комбинезонах и шлемах.
Для съемочной группы «07 меняет курс» не было ничего невозможного. Понадобилось снять эпизод на Международной космической станции - создатели фильма напрямую обратились в Звездный городок. И сняли сцену в специальных тренажерах, имитирующих обстановку на космической станции.
Съемки боевика проходили в городах России: в Энгельсе снимали самолеты Ту-160. В Иваново - А-50. В Липецке -
Су-27. Еще одной точкой маршрута стал Североморск под Мурманском, потом по графику был балтийский Калининград.
Боевик «07 меняет курс» выйдет на экраны страны в январе 2007 г.
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