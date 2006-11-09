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Сибирская язва шагает по стране

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Альбина КОНОВАЛОВА ]

Сибирская язва шагает по стране

В Архангельске обнаружена сибирская язва. Городская сан­эпидстанция сообщает о двух пробах мяса, в которых найдены бациллы опасного заболевания. Крупная партия говядины была куплена, по признанию торговца, во Львове. Продукт изъят из продажи и сейчас проверяется на предмет использования его для кормов животным.

Сибирская язва, так пугавшая ранее жителей амери­канского континента, в этом году неоднократно пометила и наши города.

В феврале в Москве было обнаружено зараженное сибир­ской язвой мясо. Обошлось без заболевших, так как вся партия говядины была вовремя арестована и уничтожена. Мясо поступило из села Русский Пимбур Пензенской области, при этом было сертифицировано местным ветеринаром.

В апреле в Минусинском районе Красноярского края сибирской язвой заболел мужчина из села Новотроицкое. Через несколько дней после того как была обнаружена инфекция у домашней коровы, у ее владельца поднялась температура и появились язвы на руках. К тому времени животное было уничтожено, а останки сожжены на скотомогильнике.

В июле заразился мужчина из оренбургского села Истемас. Село «прославилось» тем, что там два года назад заболели сибирской язвой десять человек. Известно, что споры этого заболевания погибают после десятилетнего карантина в земле.

Август прокатился волной инфекций по нескольким городам и весям. Два человека заболели в Ставропольском крае - мужчина, забивавший скот, и женщина, разделывавшая мясо. Под подозрением оказались еще 10 человек, с которыми родственники поделились свежениной. Это случилось в г. Новопавловске.

Два человека - в Тамбовской области. Там виновницами язвы стали две коровы, принадлежащие двум жителям Сосновки, которые заразились в собственных сараях. В Алтайском крае заболел 40-летний мужчина из села Маралиха.

При этом расположение скотомогильников является, по сообщению главы МЧС Сергея Шойгу, чуть ли не государевой тайной. Связано это с тем, что споры сибирской язвы легко использовать как бактериологическое оружие для заражения огромных массивов местности. Надо полагать, что секреты такого рода являются секретами только для тех, кому они не интересны. Многие из этих могильников  покрыты тонким слоем земли, которая к тому же активно размывается дождями.

 

 

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