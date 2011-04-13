«Зеленую Нобелевку» получил друг и партнер «Аргументов неделi»

Лауреатами престижной экологической премии имени Голдмана (ее еще называют «зеленой Нобелевкой») стали шесть экологов из разных стран мира. В их числе – известный сахалинский ученый, давний друг и партнер «АН» Дмитрий Лисицын. О вручении престижной награды «АН» сообщила пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF) Мария Винокурова.

Благодаря общественным кампаниям Дмитрия Лисицына, возглавляющего общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина», нефтяники прекратили сброс отходов в Охотское море, а компания «Шелл» отказалась от планов прокладки трубопроводов через районы нагула серых китов.

«Экологическая вахта Сахалина» добилась создания заказника «Восточный» для сохранения крупного лесного массива. Кроме того, благодаря деятельности Лисицына удалось предо­твратить строительство ядерного могильника на острове Симушир и полигона по захоронению токсичных промышленных отходов в Ногликском районе (эти территории находятся вблизи от нерестовых рек).

Победителями экологической премии в 2011 г. также стали экологи из США, Зимбабве, Индонезии, Германии и Сальвадора. В числе их заслуг – сохранение черного носорога, регулирование промышленного загрязнения и др.

Все победители получили по 150 тыс. долларов. Церемония награждения прошла в Сан-Франциско (США).