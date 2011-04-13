Порядок предоставления квартир военным опять меняют

В Департаменте жилищного обеспечения (ДЖО) Минобороны веют ветры перемен. Говорят, что сгустились тучи над его руководителем Ольгой Лиршафт. А очередь по распределению жилья вновь уйдет в военные округа.

По данным члена комитета Госдумы по обороне Игоря Пузанова, сегодня требуется жилье для 170 тыс. военнослужащих. В том числе 110 тыс. офицеров нуждаются в постоянном жилье, а более 60 тыс. – в служебном.

На начало прошлого года в Минобороны заявляли, что на постоянное жилье претендуют 130 тыс. офицеров. К концу года официально сообщалось, что за два года военное ведомство получило для обеспечения семей военнослужащих 98 тыс. квартир. По данным депутатов, реально стали новоселами только 20 тыс. семей военнослужащих.

Из-за подобного бардака, когда в самом Минобороны не знают, сколько реально оформлено жилья, и собираются провести кадровые перестановки. И улучшить учет, передав часть полномочий и документов военнослужащих в регионы. Центр просто не справляется. Так было и раньше, до реформаторских изысков.

Однако два переезда равны одному пожару, и, скорее всего, нуждающимся в жилье офицерам придется еще раз проходить все круги ада для получения новых справок. А программа обеспечения жильем будет попросту сорвана.