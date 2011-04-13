Памятник Гагарину установят рядом со статуей капитана Кука

Британский совет решил увековечить память Юрия Гагарина. В Лондоне в честь 50-летия полета первого человека в космос ему установят памятник на улице Молл.

Англичане называют Ю. Гагарина великим русским исследователем и собираются поставить ему памятник напротив статуи великого британского путешественника капитана Кука (Джеймс Кук – английский военный моряк, картограф и первооткрыватель).

Заказывать оригинальную скульптуру власти Великобритании не планируют. Они решили установить копию памятника, стоящего у входа в Люберецкое ремесленное училище №10, которое Ю. Гагарин закончил в 1951 году. Монумент будет отлит из сплава цинка и установлен на белом каменном пьедестале. Его открытие назначено на 14 июля 2011 года. Дата и место были выбраны таким образом, чтобы отметить 50-летие поездки первого космонавта в Лондон, где он встретился с премьер-министром Гарольдом Макмилланом.

Одновременно Британский совет планирует провести выставку, посвященную жизни первого космонавта. На ней будут представлены редкие фотографии из архива семьи Гагарина, а также вещи – такие как первый космический скафандр. По мнению организаторов выставки, Россию и Великобританию связывает много общего. Наши народы не только воевали вместе во время Второй мировой войны, но и всегда были готовы к опасным путешествиям и открытию неизведанного. И Гагарин символизирует это стремление.