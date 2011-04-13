Принц Гарри понравился нашим полярникам

Английский принц Гарри, которого некоторые наши соотечественники не прочь увидеть на российском престоле, едва не застрял надолго в полярном лагере «Барнео».

«Барнео» – ледовый лагерь, ежегодно весной дрейфующий в районе Северного полюса. Он на целый месяц становится главным научным и туристическим центром в Арктике. Лагерь является экспедиционным отделом Ассоциации полярников России под руководством А. Чилингарова.

На прошлой неделе внук британской королевы прибыл на Северный полюс в составе полярной экспедиции, устроенной благотворительным фондом. Однако из-за неисправности взлетно-посадочной полосы он не смог вовремя вылететь обратно. ЧП произошло из-за трещины, образовавшейся на льдине, на которой расположен аэродром.

Как рассказал руководитель лагеря Виктор Боярский, принц воспользовался происшествием для того, чтобы присоединиться к марш-броску, организованному английскими ветеранами иракской кампании в рамках экспедиции. Российские полярники тепло отзываются о своем именитом госте. Они утверждают, что Гарри находится в отличной спортивной форме и мужественно перенес все тяготы полярной жизни.

После ремонта взлетной полосы британский принц покинул российский арктический лагерь. Самолет доставил Гарри на Шпицберген, откуда он вылетел в Великобританию.