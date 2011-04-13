Бездомные получают полисы

В России до недавнего времени человек без определенного места жительства не мог получить квалифицированную медицинскую помощь. Но вот лед тронулся. Первым бездомным, получившим в Мурманске полис обязательного медицинского страхования (ОМС), стал инвалид второй группы.

Ситуация изменилась после выхода Постановления Правительства РФ «О правилах ОМС», а также приказа Минздравсоцразвития РФ. Согласно этим документам, теперь для получения полиса бездомный должен подать заявление в страховую медицинскую организацию. Но если у него нет никаких документов, учреждения социальной помощи обязаны предоставить в страховую организацию ходатайство о регистрации бездомного в качестве застрахованного лица.