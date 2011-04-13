Бездомные получают полисы
№ 14(255) от 14.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В России до недавнего времени человек без определенного места жительства не мог получить квалифицированную медицинскую помощь. Но вот лед тронулся. Первым бездомным, получившим в Мурманске полис обязательного медицинского страхования (ОМС), стал инвалид второй группы.
Ситуация изменилась после выхода Постановления Правительства РФ «О правилах ОМС», а также приказа Минздравсоцразвития РФ. Согласно этим документам, теперь для получения полиса бездомный должен подать заявление в страховую медицинскую организацию. Но если у него нет никаких документов, учреждения социальной помощи обязаны предоставить в страховую организацию ходатайство о регистрации бездомного в качестве застрахованного лица.
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