Путин встанет на коньки

В стенах Госдумы начали говорить о том, что премьер намерен открыть чемпионат мира по фигурному катанию в Москве.

И не просто так, а выехав на лед на коньках. Кто-то считает это первоапрельской шуткой. Но большинство не видят в этом ничего особенного. Мол, выедет на коньках, но в костюме и при галстуке, а не в обтягивающем трико. Он уже демонстрировал себя и полуобнаженным, и в спортивном кимоно, и с собачками, и с белыми медведями. Многим это нравится.