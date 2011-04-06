Путин встанет на коньки
№ 13(254) от 07.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В стенах Госдумы начали говорить о том, что премьер намерен открыть чемпионат мира по фигурному катанию в Москве.
И не просто так, а выехав на лед на коньках. Кто-то считает это первоапрельской шуткой. Но большинство не видят в этом ничего особенного. Мол, выедет на коньках, но в костюме и при галстуке, а не в обтягивающем трико. Он уже демонстрировал себя и полуобнаженным, и в спортивном кимоно, и с собачками, и с белыми медведями. Многим это нравится.
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