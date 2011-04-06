Украина тоже хочет полицию

Украинские политики не смогли спокойно наблюдать, как российские власти переименовали милицию в полицию. В украинской милиции тоже проблем выше головы.

Можно, конечно, провести серьезную реформу, очистить органы от недостойных. И в результате долгого и кропотливого труда получить новую милицию. Но это скучный, длинный, хлопотный и неблагодарный путь.

На Украине решили, что достаточно переименовать милицию в полицию, а ГАИ – в жандармов, и все наладится само собой. Такой законопроект в Верховной Раде уже готовит Партия регионов В. Януковича. 15 мая должна состояться его презентация, в том числе будут показаны образцы новой формы для полицаев. Конечно, затея влетит украинскому бюджету в копеечку. Но ради замечательного будущего денег не жалко.

Правда, ряд сокращений в украинском варианте после переименования будет звучать грубовато. Представляете – полицейская инспекция дорожного руху (движения)?