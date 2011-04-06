В Германии русский язык помогает побеждать

Игроки ведущего берлинского футбольного клуба Hertha раскрыли секрет своих успехов. Как оказалось, побеждать им помогает не только футбольное мастерство, но и знание сразу несколькими игроками «великого и могучего» русского языка.

Это тем более удивительно, что ни один российский игрок не защищает цвета этого клуба. Лучше всего в команде владеют русским языком чех Роман Хубник (он немало поиграл в Москве), а также игрок сборной Грузии и любимец берлинских фанатов Леван Кобиашвили.

Грузин и чех в поездках все время селились в одной комнате. «С этого все и началось, – рассказал Леван. – Мы заметили, что отлично понимаем друг друга по-русски! Поэтому, когда необходимо действовать быстро и неожиданно, отдаем друг другу команды на русском языке. Это удобно, ведь лишь очень немногие из наших соперников могут нас понять».

Также начальными знаниями русского в команде обладают хорват Андре Миятович и болгарин Валерий Домовчийски. Получится практически полкоманды, шутят футболисты. Вот так «тайный язык» берлинских мастеров мяча иногда превращается на футбольном поле в грозную силу.