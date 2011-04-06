Стоматологи спасают амурского тигра

Хабаровские хирурги и стоматологи уже третий год спасают тигра по имени Жора. На днях ему была сделана очередная операция и восстановлены часть щеки и челюсти.

Эта история началась в 2009 году. Тогда еще тигренок Жорик едва не погиб из-за врачебной ошибки – ему был поставлен неверный диагноз, и на морде развилось воспаление. В том же году челюстно-лицевые хирурги сделали пострадавшему тигру первую пластическую операцию по восстановлению участка кожи.

Как рассказали врачи, сейчас, после операции, тигр чувствует себя нормально и уже начал кушать. Но на этом его лечение не закончится – Жоре необходимо сделать еще несколько операций. Кстати, деньги на лечение тигра (около 160 тыс. руб.) собирали хабаровские школьники. Средства пойдут на антибиотики и корм.

По данным переписи начала 2010 г., в России насчитывается около 450 особей амурских тигров. Обитают они в Приморье и Хабаровском крае. В этом году их учет был затруднен. Зимой на юге Приморского края долго не было снега, поэтому увидеть следы редкого хищника было очень сложно. Небольшой снег выпал только в начале марта, и ученые смогли начать подсчет тигров. А вот учет дальневосточных леопардов пришлось отменить. Из-за отсутствия свежего снега выявить их следы было очень трудно.