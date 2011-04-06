У нас будет свой космический телескоп
№ 13(254) от 07.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Россия близка к завершению уникального проекта «Всемирная космическая обсерватория». Запуск нового космического телескопа намечен на 2014 год.
Орбитальное око позволит исследовать Вселенную в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, что невозможно с помощью наземных обсерваторий.
«У нас создается основной инструмент обсерватории – космический телескоп. Диаметр его главного зеркала – 170 см. По возможностям наш проект сравним с американским космическим телескопом им. Хаббла и даже превосходит его», – рассказал «АН» научный руководитель Института астрономии РАН академик Александр Боярчук.
В настоящее время в работе над проектом участвуют Россия, Испания, Германия и Украина. Научный руководитель проекта «обсерватории» – Институт астрономии РАН (ИНАСАН). Головная организация по ракетно-космическому комплексу – НПО им. Лавочкина.
Запускать «Спектр» будет отечественный носитель «Зенит-2СБ» с ускорителем «Фрегат».
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