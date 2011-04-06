Психбольные будут лечиться в обычных клиниках

Государственная дума приняла изменения в Гражданский кодекс РФ и в закон «О психиатрической помощи и гарантиях граждан при ее оказании». Новые законодательные нормы запрещают помещать гражданина, признанного недееспособным, в психиатрическую больницу без решения суда. И требуют его согласия на помещение в психоневрологический интернат (ПНИ).

Совет Федерации РФ уже одобрил законопроект. Принятие поправок связано с постановлениями Европейского суда по правам человека. Исполнительный директор Независимого правозащитного центра Любовь Виноградова заявила, что поправки, внесенные в Гражданский кодекс РФ, а также в закон «О психиатрической помощи...» в значительной мере произошли от волеизъявления гражданского общества. И со временем органы опеки и попечительства, суды РФ благодаря внесенным поправкам станут требовать проведения более тщательной проверки необходимости помещения гражданина в ПНИ. По мнению правозащитников, в России следует закрыть все ПНИ. А вместо них нужно создавать условия для поддерживаемого проживания. Нет необходимости и в существовании психиатрических больниц как специализированных закрытых лечебных учреждений. А психиатрическую помощь – считают правозащитники – можно оказывать и в отделениях обычных больниц.