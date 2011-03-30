На Ямале подсчитали овцебыков

Программа по расселению этих животных реализуется на Ямале с 1997 года. Тогда в Горнохадатинский заказник завезли 43 овцебыка. 23 из них разместили в загоне, а остальных выпустили в свободную среду обитания.

Овцебык – последний представитель мамонтовой фауны. Численность этих животных на Ямале в результате искусственного разведения увеличилась до 67 особей. Это говорит о том, что в рамках реализации программы по расселению овцебыка, реакклиматизация животных проходит успешно. Жители Ямала постоянно наблюдают небольшие группы этих выпасающихся животных в Горнохадатинском заказнике. Единственный враг предка мамонта на территории заказника – бурые медведи. В 2009 г. они загрызли трех взрослых овцебыков.