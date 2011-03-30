Госдума вводит сегрегацию по прописке

На этой неделе обсуждается судьба скандальных поправок в КоАП, предполагающих повышенные штрафы за нарушение ПДД для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

На заседании профильного комитета по конституционному законодательству соответствующее решение должно быть «доведено до ума». Но предметом разногласий и споров уже стала огромная «вилка» стоимости штрафных санкций, заложенная в проект.

Для сравнения: за нарушение правил стоянки, за парковку на трамвайных путях и ближе пятнадцати метров до остановок общественного транспорта нестоличным жителям России (согласно предложенному) придется заплатить от 1 до 2 тыс. рублей. А их московским и питерским согражданам – 5 тыс. рублей… За стоянку водителя на мосту со всех россиян планируется взыскать 300 рублей, с обеих столиц – аж 2500 рублей.

«Дискриминацией по месту жительства» назвали такой подход участники общественной дискуссии, сразу развернувшейся вокруг этого вопроса. По мнению большинства из них, подобная норма подтверждает стереотипное отношение к столичным горожанам как к «жирующей» части российского населения, давно укоренившееся за пределами Москвы и Петербурга. Между тем зарплаты, скажем, московских бюджетников – ненамного выше, чем у представителей той же социальной категории в иных российских регионах. Особенно если соотносить стоимость жизни одних и других.

Следует отметить, что законотворческие предложения были подготовлены «Единой Россией» в соответствии с требованиями президента Медведева решить таким образом проблему столичных пробок.