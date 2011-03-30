Самое высокое половодье ожидается в Саратовской области

Об этом «АН» сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

- Половодье 2011 года в России ожидается более сложным, чем в прошлом году. Однако метеорологи пока не видят предпосылок к развитию критической ситуации, – сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на совместной коллегии Росгидромета и Росводоресурсов.

Вместе с тем относительно низкий уровень промерзания почв и большое количество солнечных дней приводят к быстрому таянию снега. Во многих регионах европейской части России его количество превышает норму на 35 и даже 50%. Поэтому наиболее высокое половодье (на один–три метра выше нормы) прогнозируется на реках Заволжья (на востоке Саратовской области).

Высокое половодье (на 1–1,5 м, местами до 2 м выше нормы) ожидается на реках Псковской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей (Великой Луге, Плюсе и Верхнем Днепре). Выше нормы на 0,5–1 м прогнозируются максимумы половодья в центральных областях России, в Калининградской области, а также на севере Архангельской области.

Высокое половодье (на 0,5–1 м выше нормы) прогнозируется также на реках Омской, Новосибирской, юга Иркутской, севера Сахалинской, континентальных районах Магаданской областей, на западе Алтайского, юга Красноярского, Приморского, Камчатского и востока Хабаровского краев.