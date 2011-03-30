Отрубать головы будут реже
№ 12(253) от 31.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Организация «Международная амнистия» выпустила ежегодный 60-страничный доклад, посвященный вынесенным в мире смертным приговорам и казням. В нем говорится, что в 2010 г. смертная казнь была применена к 527 осужденным, еще 2024 человека были приговорены к высшей мере наказания.
Это самые низкие показатели за последние годы. Однако, по мнению авторов доклада, реальная цифра должна быть выше – некоторые страны явно скрывают настоящую статистику. Уже на протяжении многих лет список возглавляет Китай. Но и там был достигнут определенный прогресс – правительство отменило смертную казнь за 13 преступлений. В их числе уклонение от уплаты налогов, контрабанда антиквариата и незаконная торговля драгоценными металлами.
За отмену смертной казни выступает все больше и больше стран. В 2001 г. их было 108, а сейчас уже 139. Несмотря на эти положительные тенденции, исследователи считают, что некоторые страны, наоборот, будут расширять применение смертной казни. Так, в Лаосе в 2001 г. была введена казнь за хранение наркотиков, а в Ираке в 2005 г. за терроризм. Все это, конечно, серьезные преступления. Но наряду с этим бывают случаи, когда люди подвергаются смертной казни за небольшие правонарушения. Так в 2006 г. в Китае человека приговорили к смерти за кражу сумки.
В настоящее время «Международная амнистия» выступает за отмену смертной казни в Саудовской Аравии за гомосексуализм. Организация внимательно следит за судьбой иранской женщины, приговоренной к побиванию камнями за прелюбодеяние. Пока ей повезло – приведение в исполнение смертного приговора отложено на неопределенный срок.
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