В Свердловской области построят подземную АЭС

Власти Свердловской области рассматривают возможность строительства подземной атомной электростанции. Основными ее достоинствами будут безопасность и возможность быстрого вывода из эксплуатации. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Любопытно, что «Аргументы неделi» неоднократно писали о возможностях таких АЭС. В частности, в №251 (17/03/2011) материал так и назывался «АЭС должны уйти под землю».

Сегодня в Свердловской области в городе Заречный работает наземная Белоярская атомная электростанция. На ней действует единственный в России реактор на быстрых нейтронах. И за последние 20 лет на БАЭС произошло более 30 различных аварий (в основном утечки натрия). В зоне около станции неоднократно регистрировалось повышенное содержание цезия и йода.

После событий на японской АЭС «Фукусима» несколько авторитетных российских экспертов по атомной энергетике уже пришли к единому мнению о перспективности строительства именно подземных АЭС. Тем более в России есть опыт размещения ядерных реакторов под землей. В горном разрезе под Железногорском (Красноярский край) без аварий в течение 40 лет работал ядерный реактор АДЭ-2. Его работу остановили весной 2010 года.