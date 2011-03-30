В США завелись свои партизаны

Минобороны США просит у российских военных провести мастер-класс по обмену опытом контрпартизанской войны. Об этом попросил российского коллегу Роберт Гейтс во время визита в Россию.

«Американских военных в первую очередь интересуют действия специальных армейских подразделений в условиях ведения диверсионной войны на занятых регулярными частями территориях. Это, конечно, не опыт борьбы с «лесными братьями» в послевоенное время, а действия армейского спецназа в Чечне, Южной Осетии, Абхазии», – заявил «АН» представитель Минобороны. По его словам, просьба американцев вызвана большими потерями при действиях групп специального назначения в Афганистане.

«Также их интересует наша методика предварительной инженерной разведки, проведения и сопровождения военных колонн по «неспокойным» территориям. Эта техника была отработана еще в Советской армии во время конфликта в Афганистане. При условии выделения полноценных инженерных подразделений и воздушной поддержки потери при проведении колонн могут быть минимальными. Нам же в те годы этого сильно не хватало», – говорит офицер.

В случае положительного решения российского военного ведомства несколько сержантов «зеленых беретов» Армии США прибудут для обучения в Россию уже в мае.