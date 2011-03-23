Исинбаевой надоела заграница

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная рекордсменка мира Елена Исинбаева вернулась в Волгоград к первому тренеру Евгению Трофимову.

Напомним, что и уход от волгоградского специалиста был таким же стремительным, без объяснений. Шесть лет Елена тренировалось в Италии у Виталия Петрова, воспитавшего в свое время Сергея Бубку. Исинбаева на публике объясняет свое решение просто: устала жить за границей, вдали от родных и близких. К чемпионату мира в Тэгу (Южная Корея, 2011 г.) и Олимпийским играм в Лондоне 2012 г. Елена будет готовиться в «домашней обстановке».