Исинбаевой надоела заграница
№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная рекордсменка мира Елена Исинбаева вернулась в Волгоград к первому тренеру Евгению Трофимову.
Напомним, что и уход от волгоградского специалиста был таким же стремительным, без объяснений. Шесть лет Елена тренировалось в Италии у Виталия Петрова, воспитавшего в свое время Сергея Бубку. Исинбаева на публике объясняет свое решение просто: устала жить за границей, вдали от родных и близких. К чемпионату мира в Тэгу (Южная Корея, 2011 г.) и Олимпийским играм в Лондоне 2012 г. Елена будет готовиться в «домашней обстановке».
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