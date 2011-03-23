На Сицилии установят памятник нашим морякам

Четырехметровая статуя моряка с ребенком на руках, созданная российским скульптором Василием Селивановым, будет установлена в центре Мессины. Проект осуществляется по инициативе Ассоциации соотечественников «Культурный мир», при поддержке мэрии Мессины, Министерства культуры России и Академии наук. Открытие запланировано на сентябрь текущего года – Года российской культуры в Италии и итальянской культуры в России.

28 декабря 1908 года невиданной силы землетрясения и цунами обрушились на Сицилию. В портовом городе Мессина из 147 тыс. жителей спастись удалось лишь каждому третьему. Эскадра военных кораблей Балтийского флота Российской империи под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова первой пришла на помощь. Учебный поход в Средиземном море превратился в крупнейшую гуманитарную операцию начала ХХ века. Балтийцы спасали горожан, вели спасательные и аварийные работы, снабжали водой, продовольствием, вещами. Одни корабли превратились в плавучие лазареты, другие перевозили раненых в Сиракузы, Палермо, Неаполь.

Названиям улиц «русских моряков», «российских моряков – героев 1908 года», «моряков Балтийской эскадры» более 100 лет. Закладка монумента на одной из центральных площадей – яркое подтверждение того, что на далеком средиземноморском острове их вряд ли переименуют по примеру наших соседей по Балтике.