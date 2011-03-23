После Ливии Франция ополчилась на Грузию
№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Неожиданно для всего мира Франция вспомнила, что и она когда-то была ведущей мировой державой и ее императору «светило солнце Аустерлица». На прошлой неделе президент Николя Саркози первым из западных лидеров объявил о начале бомбардировок территории непокорной Ливии.
Видимо, дух лидерства из Елисейского дворца быстро передался и некоторым французским дипломатам. Буквально день в день с началом бомбардировок Триполи посол Франции в Грузии взялся наводить порядок в этой закавказской стране.
Высокопоставленный дипломат заслушал отчет неправительственной организации «Открытое общество – Грузия», после которого заявил, что у него возникло стойкое ощущение катастрофы. Посол сравнил ситуацию в стране со строительством тбилисскими властями «необольшевистского государства». По сути, он обвинил грузинское руководство в тоталитаризме. Еще один шаг, и М. Саакашвили можно будет сравнивать с лидером Ливии Муамаром Каддафи.
Чтобы у наблюдателей не осталось никакого сомнения в услышанном, посол Франции уточнил, что, по его мнению, в Грузии «нет прогресса на пути к европейским ценностям». По словам дипломата, помощь, оказанная Грузии Евросоюзом, не оправдалась. В стране ничего не изменилось: нет ни свободы СМИ, ни профсоюзов, ни прогресса в экономике. Обо всем этом посол Франции наверняка уже доложил в Париж. Эксперты не сомневаются, что реакция французских властей будет очень резкой и выдержана в духе времени.
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