«Аль-Каида» выпустила глянцевый журнал для женщин

Проповедники радикального ислама быстро учатся у своих «врагов-крестоносцев». Для пропаганды мусульманских ценностей на Западе они обзавелись собственным медиаподразделением.

Одним из первых проектов исламских журналистов стал выпуск глянцевого журнала для правоверных мусульманок. Он называется «Аль-Шамиха» – в вольном переводе это означает «Великолепная женщина».

По мнению аналитиков, идея исламских пиарщиков заключается в том, чтобы рекламировать джихад с тем же шиком, с каким Cosmopolitan и Elle распространяют западную культуру. На обложке первого номера размещено фото женщины в никабе (мусульманский женский головной убор, полностью закрывающий лицо и имеющий узкую прорезь для глаз) и с автоматом в руках.

Своим содержанием журнал практически полностью копирует лучшие западные образцы журналов для женщин. В нем даются советы по уходу за кожей (для ее защиты от солнца рекомендуется носить никаб), по этикету или поиску спутника жизни (как выйти замуж за моджахеда). Редакция публикует также интервью с женами мучеников, погибших за веру.

Пока по объему журнал не может тягаться со своими западными аналогами – он имеет всего 32 страницы. Тем не менее это уже не первый печатный проект медиакрыла «Аль-Каиды». Девятью месяцами ранее эта организация начала издавать англоязычный глянцевый журнал Inspire для молодых мусульман, проживающих на Западе. Кстати, его редактор, гражданин США, недавно стал боевиком и сейчас скрывается в Йемене. Западная пресса уже бьет тревогу и призывает общественность обратить внимание на подобные издания.