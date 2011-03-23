Бурых медведей защитят от охотников

Вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Правил охоты». И теперь на территории России запрещается зимняя охота на медведей в берлогах, а также сокращаются сроки охоты. На бурого мишку охота разрешена только с 1 апреля по 31 мая и с 1 августа по 30 ноября, а на гималайского – с 1 августа по 30 ноября. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе Международного фонда защиты животных в России (IFAW).

Документ вводит запрет и на зимнюю охоту на берлоги. Этот вид охоты всегда считался исконно русской забавой. И в России ежегодно проводилось более 2 тыс. охот на берлоги. Из-за этого гибли сотни медведиц и медвежат. Согласно предыдущим правилам охоты, если в одной берлоге находились двое и более мишек, охотник мог застрелить всех. В этом случае составлялся акт о вынужденном отстреле. Он передавался в орган государственного охотничьего надзора. И охотник получал дополнительные лицензии.

Еще, согласно новым правилам, нельзя охотиться на медведей в возрасте менее одного года и на медведиц с крошечными медвежатами.

– Мы очень рады, что наши усилия по борьбе с этой варварской охотой увенчались успехом, – рассказывают «АН» в пресс-службе IFAW. – С 1995 года в России работает реабилитационный центр медвежат-сирот. Он находится в Тверской области, в деревне Бубоницы. На волю были выпущены более 150 медвежат.