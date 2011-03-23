Российский транзит набирает обороты
№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Сотрудничество России и США по Афганистану приобретает все более осязаемый характер.
Речь не идет о военно-техническом сотрудничестве. Хотя для афганских войск коалиционные войска все же решили закупить российские военные вертолеты. Но есть и совершенно другой пример.
По нашим сведениям, через Рижский торговый порт (Латвийская Республика) ежемесячно проходит более 2 тыс. контейнеров с имуществом Вооруженных сил США. Потом они следуют транзитом через Латвию – Россию – Среднюю Азию по железным и автомобильным дорогам в Афганистан. Еще примерно столько же контейнеров ежемесячно идет через порт Владивосток.
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