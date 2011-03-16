Хрустальный череп Гиммлера
№ 10(251) от 17.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В Баварии под балкой крыши старого деревенского дома, в котором когда-то проживал высокопоставленный офицер СС, найден хрустальный череп. Как предполагают исследователи, он был спрятан там в 1945 г. и мог принадлежать шефу СС Генриху Гиммлеру.
Череп, который весит около 9 килограммов, очень похож на мертвые головы, использовавшиеся на мундирах и фуражках эсэсовцев. Как отмечают исследователи, скорее всего, он был сделан в древние времена индейцами майя, которые проживали на территории современной Мексики. Майя создали развитую цивилизацию, которая сейчас известна благодаря своим письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Эта находка возбудила искателей сокровищ, которые предполагают, что череп может быть лишь частью клада, принадлежавшего самой зловещей фигуре нацистской Германии. Надеяться на это есть все основания – вместе с черепом был найден список 35 других пропавших сокровищ нацистов.
Говорят, рейхсфюрер СС был очарован мифами и легендами вплоть до своего самоубийства в британском плену в1945 году. Он финансировал экспедиции ученых во все концы света, во время которых эсэсовцы искали доказательства «превосходства» арийской расы.
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