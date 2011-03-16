Наша полиция не лучше афганской

Авторитетный сайт Criminal Justice назвал самые худшие полиции мира за прошлый год. Рейтинг составлен на основании опроса числа совершенных органами правопорядка преступлений и данных Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернэшнл».

Непочетное первое место заняли правоохранительные органы Гаити. Местные полицейские нарушали права человека и многочисленные законы, применяли насилие, занимались похищениями людей и торговлей наркотиками, а также избегали реагировать на действия бандитов. Второе место – у мексиканской полиции, которая является одной из самых коррумпированных в мире. Главной причиной этого считается низкий уровень оплаты труда. Полиция берет взятки с преступников и туристов. Местные наркокартели известны правилом plata o plomo, когда полицейскому или другому должностному лицу предлагается принять взятку или умереть. Затем идут Кения, Узбекистан, Бирма, Ирак, Сомали, Афганистан и Судан.

На десятом месте, по мнению Criminal Justice, российская милиция. Одной из главных причин, порождающих коррупцию в России, является необходимость обеспечивать ежемесячные квоты раскрываемости преступлений – так называемые палки.

Справедливости ради надо отметить: это данные за 2010 год, когда еще не был принят закон «О полиции». Станут ли российские полицейские честнее, покажет следующий опрос.